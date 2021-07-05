Москва и Петербург вошли в десятку городов мира по росту цен на жилье Фото: Олег УКЛАДОВ

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место соответственно в мировом рейтинге по росту цен на жилье по итогам первого квартала 2021 года. Такие данные приводит рейтинг Global Residential Cities Index, международной консалтингой компании Knight Frank.

При этом российская столица, как писал сайт kp.ru, за год в рейтинге поднялась сразу на 136 ступенек - со 143 места на седьмое, с положительной динамикой цен в 22,4%. А вот Санкт-Петербург переместился с шестой на восьмую строчку.

«В Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, в конце года спрос достиг максимального значения», - отметила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Причем результаты российской столицы не является рекордным, поскольку в третьем квартале 2008 года цены в Москве выросли на 25,8%, а первом квартале 2009 года - на 23,%. Однако, по мнению Широковой, данные за второй квартал текущего года могут превзойти эти цифры.

«В среднесрочной перспективе мы прогнозируем замедление роста цен в Москве в связи с изменением условий льготной ипотеки и вероятным ростом ставок по ипотечному кредитованию в ближайшем будущем», - заявила она.

Впереди двух российских городов в основном города Турции и Новой Зеландии.