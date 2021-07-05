Таджикистан отправит 20 тысяч военных на границу с Афганистаном Фото: REUTERS

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных запаса для укрепления границы с Афганистаном.

«Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах, граничащих с Афганистаном и Таджикистаном, Эмомали Рахмон поручил членам Совета безопасности Таджикистана, руководителям военных структур и правоохранительных органов принять конкретные меры…Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном», – сообщается на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что глава государства поручил уделить особое внимание предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Как писал сайт kp.ru, обстановка в нескольких афганских селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась в минувшую субботу, 3 июня. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон. В тот же день стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.