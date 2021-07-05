Московские рестораторы предложили сделать бессрочным пропуск гостей на веранды без QR-кода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Московские представили ресторанного бизнеса предложили сделать бессрочной возможность пускать посетителей на летние веранды без QR-кода.

Как заявил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, кроме бессрочного пропуска в «летники» без QR-кодов, столичные власти должны рассмотреть вопрос более лояльного подхода к их проверке. Он объяснил, что зачастую заведение физически не может обеспечить масштабную проверку и не в состоянии нанять дополнительных охранников, чтобы те ловили гостей, пытающихся пройти без QR-кода.

Среди прочего, рестораторы предложили подумать над списанием НДФЛ, который рестораны перечисляют от зарплаты сотрудников, сообщил Миронов.

Как писал сайт kp.ru, летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов до 12 июля.

Напомним, в столице с 28 июня все кафе и рестораны смогут посетить только те, кто прошел вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Вход в заведения общепита осуществляется по QR-кодам.