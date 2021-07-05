В Минздраве РФ заявили о безопасности вакцин от коронавируса для подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцины от коронавируса не представляют риска для подростков, о чем свидетельствуют испытания, рассказал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев.

Как сообщил специалист РИА Новости, испытания вакцин от COVID-19 на подростках в Европе и США доказали безопасность препаратов для этой группы населения. По его словам, несовершеннолетним вводится специальная уменьшенная доза препарата. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать подростков, поскольку они наряду с беременными находятся в группе риска заражения коронавирусом.

Румянцев рассказал, что в Москве клинические исследования вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет проводятся в Морозовской больнице и больнице имени Башляевой. В обоих учреждениях в испытаниях принимают участие по 25 человек. По словам специалиста, у детей никаких противопоказаний, их родители дали согласие на участие подростков в исследованиях.

Как писал сайт kp.ru, в клинических исследованиях вакцины против коронавируса «Спутник V» примут участие около 660 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.