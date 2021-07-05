Володин ответил на вопрос о своих «президентских амбициях»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

В интервью с корреспондентом Радио «Комсомольская Правда» Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос о своих якобы «президентских амбициях» (спекулятивные публикации такого рода периодически выходят на анонимных интернет-ресурсах):

— Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент, — сообщил Председатель ГД в беседе с kp.ru.

По словам Володина, вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем действующий лидер РФ — Владимир Путин. Как подчеркнул собеседник «КП», россиянам необходимо сделать все, чтобы он (Путин — ред.) оставался президентом как можно дольше. По мнению Володина, при Путине Россия «станет еще сильнее», а её граждане будут жить лучше, «без потрясений и войн».

Полную версию интервью читайте на KP.RU.