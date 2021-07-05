Володин сравнил демократию в США и в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В интервью с корреспондентом Радио «Комсомольская Правда» Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил партийные системы России и США:

— Американская двухпартийная модель — по сути однопартийная, весь ресурс — у одной политической силы, — отметил Володин.

Поэтому, по словам собеседника, подобная модель обречена на проблемы, которых в будущем станет еще больше, также как и противоречий между американскими элитами. В качестве примера собеседник «КП» привел выборы Президента США, когда после них весь оставшийся срок кандидаты «выясняют отношения между собой».

В то же время, по словам Володина, в России политическая модель «более открытая», и если в ГД РФ представлена 4-партийная модель — то «это хорошо», поскольку партии, находящиеся в парламенте, отражают предпочтения людей.

Полный текст интервью доступен на KP.RU.