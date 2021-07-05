Исследования не выявили новых побочных эффектов от применения «Спутника V» Фото: REUTERS

Исследования не выявили новых побочных эффектов от применения российский вакцины против коронавируса «Спутника V», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам главы РФПИ, препарат «показал абсолютно блестящие результаты» не только в России, но и за рубежом. Он отметил, что эффективность вакцины изучается сейчас во многих странах, и в большинстве из них безопасность «Спутника V» подтверждена «на миллионах людей».

Как писал сайт kp.ru, ранее в РФПИ заявили, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с «ожесточенной кампанией дезинформации». Представители фонда отметили, что это убедительно демонстрирует разницу между успехом российской вакцины в Венгрии, где «Спутник V» признали самым безопасным и эффективным препаратом, и ходом применения данной вакцины в Словакии.

На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в более чем 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек.