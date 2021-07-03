РФПИ: «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации в Словакии Фото: REUTERS

Дезинформация и фейки оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в разных странах. Так, в Словакии российский препарат «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Представители фонда отметили, что это убедительно демонстрирует разницу между успехом российской вакцины в Венгрии, где «Спутник V» признали самым безопасным и эффективным препаратом, и ходом применения данной вакцины в Словакии.

- В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, которая связаны с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. В то же время в соседней Венгрии уже миллион человек вакцинировались «Спутником V», а спрос на эту вакцину превысил объем фактических поставок в это государство, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по результатам официального исследования в Венгрии, среди пяти вакцин от коронавирусной инфекции у «Спутника V» самые лучшие показатели безопасности и эффективности.

Как писал сайт kp.ru, сегодня пресс-секретарь российского Минздрава сообщила, что РФ выкупила у Словакии неиспользованные 160 тысяч доз вакцины «Спутник V», поставленной в страну в марте 2021 года. За них российская сторона заплатила ту же цену, по которой вакцина была продана Словакии.