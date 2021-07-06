Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса у беременных и младенцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения РФ опубликовало четвертую версию методических рекомендаций по оказанию медпомощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции. Об этом 6 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что теперь в новую версию вошли несколько новых разделов и дополнений.

- Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний и призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории РФ, - говорится в сообщении на сайте ведомства.