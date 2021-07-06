Минздрав предупредил о негативном влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин

В Минздраве России предупредили, что имеющиеся у медиков данные свидетельствуют о том, что коронавирус может вызывать поражение яичников и сперматозоидов, что негативно сказывает как на женской, так и на мужской репродуктивной системе. Об этом говорится в обновленных методических рекомендаций ведомства по лечению от covid-19 беременных и новорожденным.

- На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию,