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Здоровье6 июля 2021 3:20

Минздрав предупредил о негативном влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин

Ведомство выпустило новые рекомендации по лечению covid-19 у беременных
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Минздраве России предупредили, что имеющиеся у медиков данные свидетельствуют о том, что коронавирус может вызывать поражение яичников и сперматозоидов, что негативно сказывает как на женской, так и на мужской репродуктивной системе. Об этом говорится в обновленных методических рекомендаций ведомства по лечению от covid-19 беременных и новорожденным.

- На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию,