В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может протекать у аллергиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная инфекция, гипотетически, может протекать у людей в более легкой форме. В частности речь идет о тех, кто страдает поллинозом и принимает при этом ингаляционные стероиды. Однако это лишь предположение, которое требует доказательств, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, которое сопровождается обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека, - предположила эксперт в беседе с ТАСС.