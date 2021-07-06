Средняя пенсия неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей в 2024 году Фото: Shutterstock

Размер среднегодовой страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2024 году может превысить 20 тысяч рублей. Об этом во вторник, 6 июля, следует из опубликованных основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023-2024.

В соответствии с данным документом, ежегодная индексация пенсий в государстве должна проводиться с 1 января. Планируется, что в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023-м - 5,6%, а в 2024 году индексация будет на уровне в 5,5%.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 447 рублей, а к 2024 году поднимется до отметки в 20 388 рублей. Ожидается, что в 2022-м страховые пенсии начислят 39,57 миллиона россиян, в 2023 году их получат более 38,93 миллиона человек. В 2024 году страховые пенсии по старости будут выплачены 38,86 миллиона жителей России.

При этом в документе ПФР отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на указанные годы не планируется.

Как ранее писал сайт Kp.ru, с 1 июля текущего года начисление пенсии и социальных выплат в РФ производится только на карту «Мир».