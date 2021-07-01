В России с 1 июля 2021 пенсии будут начислять только на карту "Мир" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2021 года в России начисление пенсии и социальные выплаты будут производиться только на карту "Мир", вместо карт международных систем Visa и MasterCard.

Тем гражданам, у кого не оказалось такой карты, июльскую пенсию переведут на счет, к которому не привязано никаких карт, а если такого нет, то предложат получить в банке наличкой.

При этом данное нововведение не коснется тех, кто получает пенсию через Почту России или по сберкнижке. То есть пенсионерам, которым привычно все брать наличными, ни о каких картах беспокоиться не надо.

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