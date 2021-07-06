Самолет Ан-26 на Камчатке мог упасть в море Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажирский самолет Ан-26, связь с которым пропала этим утром на Камчатке, мог упасть в море. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

Отмечается, про пропавший с радаров самолет перестал выходить на связь во время посадки. При этом о каких-либо проблемах на борту экипаж не докладывал.

- По предварительным сведениям, самолет Ан-26 потерпел крушение и упал в море. Воздушное судно с пассажирами на борту перестало выходить на связь при посадке. Во время полета члены экипажа не сообщали о проблемах на борту. Пропавший борт был технически исправен перед вылетом, - говорится в сообщении.

Правительство края заявило, что создан штаб, маршрут самолета исследуют два вертолета и специальный борт.

Представители Следственного комитета на транспорте добавили в интервью РИА Новости, что по факту утраты связи с самолетом на Камчатке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.