Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико приговорен к 14 годам заключения

Виктор Бабарико Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский суд приговорил бывшего кандидата на пост президента Белоруссии и экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Ранее прокурор в ходе судебного заседания по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима, что является максимальным наказанием по статьям УК Белоруссии, которые ему инкриминируются.

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны в июне 2020 года. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что экс-банкир являлся «организатором и руководителем противоправной деятельности». Белорусская Генпрокуратура предъявила Виктору Бабарико обвинения в получении взятки, а также легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Как писал сайт kp.ru, выступая в суде в Минске с последним словом, Бабарико заявил, что в рамках общения с коллегами не допускал «никакого намека» на возможность совершения противоправных действий.