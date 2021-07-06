Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил российский Следственный комитет. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба российского Следственного комитета.

- Следственными органами управления СК России по Кировской области, по материалам управления Федеральной службы безопасности в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления «превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность», - говорится в сообщении.