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Общество6 июля 2021 11:13

Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

Сейчас Никита Белых отбывает срок за получение взятки
Ксения АНУФРИЕВА
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Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил российский Следственный комитет. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба российского Следственного комитета.

- Следственными органами управления СК России по Кировской области, по материалам управления Федеральной службы безопасности в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления «превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность», - говорится в сообщении.