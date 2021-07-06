Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Россию и Китай. Об этом глава государства заявил во время совещания с правительством по поводу ответных мер на санкции Запада.

- То, что очередной пакет санкций в отношении Белоруссии был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Однако это можно объяснить тем, что «демократичной» и ратующей за верховенство закона Европе совершенно плевать на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия фашизма. Мы знаем, кто в США, ФРГ и других странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем, - отметил Александр Лукашенко, чьи слова приводит БЕЛТА.

Как сообщал сайт kp.ru, Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции в отношении Белоруссии 24 июня текущего года.