Обломки пропавшего Ан-26 обнаружены в 3,8 км от посёлка Палан

Эта информация еще не подтверждена местными властями Фото: REUTERS

Обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 нашли за сопкой.

Как сообщает 360, о нахождении обломков воздушного судна рассказал сын одного из пассажиров рейса. Эта информация еще не подтверждена местными властями. Мужчина сообщил, что фрагменты лайнер обнаружили «на 117-й» - это участок тундры, где люди охотятся. Как он сообщил, его отец родитель – пенсионер, который летал в Петропавловск-Камчатский на обследование и возвращался домой в Палану.

По данным life.ru, обломки пропавшего Ан-26 обнаружены с вертолёта у берега моря, в 3,8 км от поселка Палана. По предварительной информации, воздушное судно могло врезаться в скалу.