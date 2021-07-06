Район возможного нахождения пропавшего Ан-26 на Камчатке определен Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Район возможного нахождения пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке определен. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

В район предполагаемого падения воздушного судна уже направили группировку судов.

- Примерный район предполагаемого нахождения Ан-26 определен. Это зона в радиусе 15-25 километров от аэропорта, прибрежная зона. Кроме того, в настоящее время ведутся поиски на морской акватории, там уже проходит обследование, в том числе с помощью катеров. Пока что результата поиски не дали, однако есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море, - сообщил собеседник агентства.

Ранее Росавиация сообщила, что метеоусловия во время планируемой посадки самолета рядом с аэропортом были сложными. Вероятно, причиной инцидента стала ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

По поручению главы российского правительства Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств происшествия с самолетом на Камчатке была сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта России.

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