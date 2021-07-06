Премьер Словении призвал Евросоюз готовиться к четвертой волне коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейскому союзу нужно готовиться к потенциальной четвертой волне коронавирусной инфекции и по возможности предотвратить ее. Такое заявление сделал премьер Словении, председательствующей в Совете стран Евросоюза, Янез Янша.

«Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году», - сказал глава словенского правительства в ходе своего выступления в Европарламенте.

Янша отметил важность приложить усилия для предотвращения новой волны коронавируса, которая может остановить жизнь. «Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, ко временам, которые у нас были до пандемии», - заявил он, отметив, что некоторые меры все же должны будут остаться на более длительный срок.

Напомним, в конце июня канцлер Германии Ангела Меркель предложила европейскими коллегами ввести запрет на въезд в страны Европейского союза британских граждан из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» в Великобритании.