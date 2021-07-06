Неизвестный ранил человека ножом в аэропорту Дюссельдорфа и сбежал Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 6 июля, нападение с ножом произошло в аэропорту немецкого города Дюссельдорфа. В результате инцидента ранен один человек. Преступник скрылся с места происшествия.

Как передает немецкий журнал Focus со ссылкой на представителя федеральной полиции, нападение произошло перед терминалом вылета аэропорта. Мотив нападавшего на данный момент остается неясным.

На данны момент нападавшего разыскивают силы федеральной и земельной полиции. Раненый человек отправлен в больницу.

Напомним, три года назад, в начале июля 2018 года, в этом немецком городе произошло похожее происшествие. Один из сотрудников службы безопасности аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу. 24-летний мужчина был задержан. Потерпевший охранник был срочно доставлен в больницу и прооперирован.