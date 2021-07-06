Кремль не поддерживает закрытие границ из-за коронавируса

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ряде российских регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, однако закрытие границ – это не та мера, которая поддерживалось бы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие. В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что у руководителей российских регионов есть полномочия для введения новых ограничений и они могут «принимать самостоятельные решения».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 18 411 человек, врачи также зафиксировали еще 737 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за весь период пандемии.