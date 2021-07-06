Пашинян встретится с Путиным в Кремле 7 июля 2021 года

Никол Пашинян встретится с Владимиром Путиным 7 июля 2021 года Фото: REUTERS

Армянское правительство сообщило, что 7 июля 2021 года исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян прибудет в Москву и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

- Пашинян и Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой. Стороны также обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшего в результате боевых действий, а также восстановлением экономических и транспортных связей в регионе, — сообщили в пресс-службе кабмина.

В середине мая 2021 года Владимир Путин обсудил Николом Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Российский лидер также подтвердил настрой на поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, Пашинян выразил признательность Путину, а также высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия с тем, для решения проблем мирными и политико-дипломатическими мерами.