Основная часть разбившегося на Камчатке самолета находится в воде

Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде Фото: Александр КОЦ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, к работе привлекут водолазов.

- Место крушения самолёта Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого посёлка. Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолёта в воде, — сказал Солодов.

К месту происшествия доставят водолазов, а также спасателей, способных работать в горной местности.

Напомним, пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь этим утром, хотя во время полета экипаж не сообщал о неполадках или проблемах на борту. В самолете во время аварии находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, а также шесть членов экипажа. Обломки авиасудна нашли за сопкой в 3,8 километра от посёлка Палан, самолет потерпел крушение и врезался в землю. Выживших при крушении самолета нет.