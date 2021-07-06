Выживших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке нет

Выживших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке, предварительно, нет Фото: REUTERS

Выживших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника.

Чуть позже информацию о том, что в результате крушения воздушного судно все пассажиры и экипаж погибли, также официально подтвердили представители Санавиации.

Как писал сайт kp.ru, обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 нашли за сопкой в 3,8 километра от посёлка Палан, самолет потерпел крушение и врезался в землю. К месту в настоящее время следуют спасатели на вездеходах, однако их продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Воздушное судно перестало выходить на связь этим утром, хотя во время полета экипаж не сообщал о неполадках или проблемах на борту. В самолете во время аварии находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, а также шесть членов экипажа.