Итальянские ученые положительно оценили эффективность "Спутника V"

Ученые из Италии положительно оценили эффективность "Спутника V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" показала высокую эффективность в Сан-Марино.

- Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности российского препарата.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Исследования не выявили новых побочных эффектов от применения вакцины "Спутник V". По словам главы РФПИ, препарат «показал абсолютно блестящие результаты» не только в России, но и за рубежом. Он отметил, что эффективность вакцины изучается сейчас во многих странах, и в большинстве из них безопасность "Спутника V" подтверждена «на миллионах людей".