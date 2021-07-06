Врач назвал Великобританию возможным рассадником новых мутаций коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал доктор Хилари Джонс.

Как считает специалист, британское правительство слишком сильно полагается на программу по вакцинации населения. Джонс отметил, что для борьбы с коронавирусом нужны и другие меры.

«Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса», - заявил он в эфире телеканала ITV, напомнив, что сейчас в Великобритании распространен Дельта-вариант вируса, который «намного заразнее».

По его словам, в ближайшем будущем страна столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев коронавируса в день, что приведет к стремительной мутации вируса.

«У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса», - считает эксперт.

В понедельник, 5 июля, в Великобритании выявили 27 334 случая заражения коронавируса. В стране полностью привили около 64% взрослого населения, одну дозу препарата получили 86,1% совершеннолетних жителей.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель предложила европейскими коллегами ввести запрет на въезд в страны Евросоюза британских граждан из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» в Великобритании.