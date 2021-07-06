В Минздраве перечислили противопоказания к вакцинации от коронавируса

Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Нельзя делать (прививку) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции... Третье - это всё же период лактации. Четвертое - это обострение любого хронического заболевания… Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура, — сказала специалист в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она добавила, что люди с ОРЗ перенесут вакцинацию хуже, так как их иммунитет уже ослаблен. Драпкина отметила, что сейчас идут исследования вакцин на детях младше 18 лет.

Ранее опрос показал, что более четверти россиян (28 процентов) готовы пойти на свидание только с тем, кто уже вакцинировался от коронавируса или же переболел и имеет антитела. Согласно приведенным данным, почти половина пользователей приложений для знакомств (45 процентов) так и продолжают общение в виртуальном пространстве, тогда как до прошлом года онлайн-знакомства в 76 процентах случаев продолжались личными встречами.