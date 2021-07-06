В Лондоне заявили, что британские корабли продолжат ходить через "украинские воды"

В МИД Великобритании заявили, что после инцидента с эсминцем корабли Британии продолжат проходить через воды Украины Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат проходить через украинские воды. Так он прокомментировал инцидент с эсминцем Defender.

- Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту (из Одессы в Батуми). У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом, — сказал Рааб.

Напомним, накануне британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент. Позже BBC опубликовал секретные документы относительно британского корабля, где сообщалось, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Киеву, а также продемонстрировать, что Великобритания не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.