BBC опубликовала выдержки из секретных документов о проходе эсминца Defender у Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания приняла решение о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Украине, а также продемонстрировать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими. Об этом говорится в выдержках из секретные документов, касающихся прохода британского эсминца, которые опубликовали BBC.

Как отмечается, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена около автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии в минувший вторник, 22 июня, то есть за день до инцидента. Издание отмечает, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Великобритании, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.

В презентации, которую приводит издание, говорится, что движение эсминца Defender в Черном море было названо «Операцией Дитроит», и рассматривались два варианта прохода коробля из Одессы в Батуми.

Первый был назван «безопасным и профессиональным», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом военнослужащие разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны флота и авиации РФ, начиная от «безопасных и профессиональных», заканчивая «небезопасными и непрофессиональными». Как отмечалось, данный путь даст «возможность взаимодействия» с украинским правительством «в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».

Во втором варианте рассматривали направление корабля вдали от Крыма, что позволило бы избежать конфронтации, но в военном ведомстве опасались, что Россия может представить, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за РФ.

В итоге выбрали первый вариант.

Напомним, 23 июня, Минобороны РФ сообщило о нарушении государственных границ в Черном море эсминцем Defender. Британский корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. Позднее в военном ведомстве Великобритании опровергли факт нарушения территориальных вод РФ и принудительной стрельбы со стороны пограничных служб. Однако капитан корабля подтвердил позже информацию о ситуации, описанной Москвой.