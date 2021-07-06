Более 420 человек заразились коронавирусом после прививки Moderna и Pfizer в Швейцарии

Более 420 человек заразились COVID-19 после вакцинации Moderna и Pfizer в Швейцарии Фото: REUTERS

В Федеральном офисе общественного здравоохранения сообщили, что более 420 человек заболели коронавирусом после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer.

- За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки, — приводит сообщение офиса РИА Новости.

Ранее управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) дополнило список негативных последствий прививки препаратами от Pfizer и Moderna. Регулятор предупредил о возникновении миокардита и перикардита после вакцинации этими препаратами. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказал, что пациенты с воспалением сердца, вызванным этими прививками, в большинстве случаев идут на поправку.