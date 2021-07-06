Владимир Путин одобрил идею принимать в Кемеровское кадетское училище девочек Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею создать корпус для девочек в Кемеровском президентском кадетском училище.

Во время рабочего визита президента в Кемерово губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал Путину о большом интересе к образованию в училище со стороны девочек. Он также рассказал об идее построить отдельный корпус для них.

- Да, здорово. С учетом того, что я здесь видел, конечно, это будет по высшему классу. Хорошо. Такой опыт у нас есть, и он очень хорошо себя оправдал. Хорошие программы: там и пара языков, и музыка, и танцы, — сказал Путин.

Ранее во время того же визита Владимир Путин заявил, что российские власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии. Он напомнил, что Новокузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться, по меньшей мере, на 20 процентов.