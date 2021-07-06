11 детей привили от коронавируса в России

11 детей привили от коронавирусной инфекции в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

- Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе (детской городской клинической) больницы (имени Башляевой) 50 человек будут привиты, — рассказал специалист в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что вакцины от коронавируса не представляют риска для подростков, о чем свидетельствуют испытания. По его словам, несовершеннолетним вводится специальная уменьшенная доза препарата. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать подростков, поскольку они наряду с беременными находятся в группе риска заражения коронавирусом.