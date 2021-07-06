Пентагон: Россия не мешает учениям Sea Breeze в Черном море

В Пентагоне заявили, что Россия не мешает учениям Sea Breeze в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО Sea Breeze 2021.

- Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze 2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России, — сказал Кирби на регулярном брифинге.

Напомним, авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze — 2021. В учениях приняли участие более десяти самолетов. Также уточняется, что Черноморский флот задействовал многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а Южный военный округ - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.