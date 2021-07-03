Более десяти военных самолётов РФ провели учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО

Учения морской авиации Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа прошли на фоне маневров НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze — 2021 , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

- Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, - сказано в сообщении.

В учениях приняли участие более десяти самолетов. Также уточняется, что Черноморский флот задействовал многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а Южный военный округ - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.