ВОЗ предупредила об «очень опасной» стадии пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса. Он пояснил, что сейчас одни страны, у которых есть вакцины против COVID-19, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этой инфекцией, «сталкиваются с волнами госпитализации и смертей», ситуация усугубляется новыми штаммами вируса.

По словам главы ВОЗ, есть надежда на перемены в лучшую сторону, если справедливо распределить между всеми государствами тесты, вакцины, лекарства и средства защиты.