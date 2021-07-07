Глава Гидрометцентра: В нескольких регионах России ожидается аномальная жара

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в нескольких регионах России Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей нескольких регионов России ожидает аномально жаркая погода. В частности, в ближайшие несколько дней столбики термометров поднимутся на 7-15 градусов выше нормы в центре и на северо-западе европейской части России, а также в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Где будет аномально теплая погода в ближайшие дни, так это в Ненецком автономном округе и в Мурманской области с 7 по 11 июля. Там температура будет до 30-34 градусов. В Мурманской области аномалия будет достигать 15 градусов. Это очень много. Для лета – это невероятно много. Двухзначные аномалии летом – это редчайшее событие», - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Глава Гидрометцентра добавил, что в ближайшие пять дней (с 7 по 11 июля) в Якутии, по прогнозам синоптиков, будет до +31°C, что для этого региона – «тоже редкое тепло», а в Хабаровском крае ожидается на 7-8 градусов выше нормы.

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