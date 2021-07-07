Видео с места захвата заложников в банке в Тюмени появилось в сети. Фото: кадр из видео

Неизвестный взял в заложники несколько сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени. Видео с места захвата заложников в среду, 7 июля, опубликовали в социальных сетях.

По информации местного УМВД, в 7:20 по московскому времени в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел неизвестный с сумкой и заявил, что в ней находится некий «опасный предмет».

- Мужчина взял в заложники двух сотрудников банка, требует денежные средства. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, место оцеплено, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в настоящее время с захватившим в заложники сотрудников банка в Тюмени мужчиной ведутся переговоры. Злоумышленник требует выдать ему 15 миллионов рублей, угрожая взорвать отделение банка.