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Происшествия7 июля 2021 9:46

Видео с места захвата заложников в банке в Тюмени появилось в сети

На месте происшествия работают правоохранители. В сетях публикуют видео места захвата заложников в Тюмени
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео с места захвата заложников в банке в Тюмени появилось в сети. Фото: кадр из видео

Видео с места захвата заложников в банке в Тюмени появилось в сети. Фото: кадр из видео

Неизвестный взял в заложники несколько сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени. Видео с места захвата заложников в среду, 7 июля, опубликовали в социальных сетях.

По информации местного УМВД, в 7:20 по московскому времени в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел неизвестный с сумкой и заявил, что в ней находится некий «опасный предмет».

- Мужчина взял в заложники двух сотрудников банка, требует денежные средства. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, место оцеплено, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в настоящее время с захватившим в заложники сотрудников банка в Тюмени мужчиной ведутся переговоры. Злоумышленник требует выдать ему 15 миллионов рублей, угрожая взорвать отделение банка.

Три человека взяты в заложники в отделении банка в Тюмени