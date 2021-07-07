Переговоры начались с захватчиком заложников в банке в Тюмени. Фото: кадр из видео

Переговоры начались с мужчиной, захватившим отделение банка в Тюмени. Об этом в среду, 7 июля, сообщил изданию «Интерфакс» информированный источник.

Сообщается, что в отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт зашли несколько человек, которые ведут переговоры с преступником, пытаясь убедить его отпустить заложников.

- До этого получилось убедить мужчину отпустить посетителей кредитной организации и большинство сотрудников. По разным данным, внутри в заложниках остаются от одного до трех человек, в том числе руководитель отделения банка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально мужчина требовал, чтобы банк не покидал никто из находящихся в нем сотрудников и посетителей, но позже решил отпустить часть заложников. Он требует выдать ему 15 миллионов рублей, угрожая взорвать отделение банка.

Как писал сайт kp.ru, по данным УМФД, злоумышленник вошел в банк с сумкой и заявил, что в ней находится некий «опасный предмет». На месте работают правоохранительные органы.