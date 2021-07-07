Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить стоимость тестов на коронавирусную инфекцию в частных клиниках и лабораториях страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщается на сайте кабмина, проверку «обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях» должен будет провести Роспотребнадзор совместно с Федеральной антимонопольной службой. О результатах проделанной работы они должны сообщить в правительство до 19 июля текущего года.

Напомним, данная тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня. Мишустин отметил, что граждан в российских регионах очень беспокоит затягивание получения результатов ПЦР-тестов, а также рост их стоимость. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе правительства с просьбой дать поручения ведомству и ФАС на проведение соответствующий проверки случаев подорожания тестов. Как писал сайт kp.ru, Федеральная антимонопольная служба 28 июня сообщила, что проверит рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу