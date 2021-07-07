Неизвестный объект приближается к МКС. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Неизвестный космический объект приближается к Международной космической станции, он максимально сблизится со станцией в этот четверг. Об этом в среду, 7 июля, сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По информации американской стороны, сближение станции с космическим объектом «UNKNOWN» произойдет 8 июля примерно в 16:16, минимальное расстояние, на которое приблизится объект – 4,8 километра.

- В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения, - говорится в сообщении Дмитрия Рогозина.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 июля ВВС Соединенных Штатов сообщили, что с борта Международной космической станции был тайно запущен американский спутник. Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл считает, что он может принадлежать частной компании, которая пока что не хочет афишировать свою деятельность.