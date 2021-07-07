В Нью-Йорке объявили ЧС из-за роста числа преступлений с использованием оружия

Эндрю Куомо Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за роста числа преступлений с использованием огнестрельного оружия.

«Сегодня я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия », - написал глава штата на своей странице в Twitter, отметив, что насилие с использованием огнестрельного оружия «привело к кризису в сфере общественного здравоохранения».

По словам Куомо, подобная мера позволит направить все необходимые ресурсы и внимание на преодоление данного кризиса.

Как писал сайт kp.ru, согласно приведенной статистике, по меньшей мере 150 человек стали жертвами перестрелок в США за минувшие длинные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля). Тогда зарегистрировали более 400 инцидентов со стрельбой. В Нью-Йорке в период, со 2 по 4 июля, зафиксировали 21 насильственный инцидент, жертвами которого стали 26 человек. При этом, в текущем году данный показатель с начала года увеличился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года: 885 жертв 767 инцидентов.