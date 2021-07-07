Итальянский производитель котлов и радиаторов инвестирует в липецкую экономику почти 750 миллионов рублей

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Также губернатор пояснил, что трехстороннее соглашение о дальнейшем развитии производства и строительстве современного литейного цеха для изготовления под давлением секций радиаторов из алюминия подписано между компанией FONDITAL, администрацией Липецкой области и управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Липецк» во время международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

В настоящее время проект находится на второй и третьей стадии воплощения. После строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, которые были проведены в 2016-2018 годах, на заводе наладили производство алюминиевых и биметаллических радиаторов, а также котельного оборудования. В дальнейшем FONDITAL запустит литейное производство с плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Таким образом, производство будет локализовано в нашей стране, а пока радиаторы поставляются из Италии.

Планируется выпуск пяти миллионов секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов в год. В настоящее время на предприятии работают шестьдесят сотрудников. После организации нового производства штат будет увеличен в два раза.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что применение налоговых и таможенных льгот, наличие готовой дорожной и инженерной инфраструктуры, а также поддержка местных властей, привлекает в ОЭЗ «Липецк» всё больше отечественных и зарубежных инвесторов.

«Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям», – прокомментировал Игорь Артамонов инновационный уровень производств, которые развиваются в открытой экономической зоне «Липецк».