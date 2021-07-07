На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 погибших Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

К данному часу спасателям удалось обнаружить тела 19 человек, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Спасатели нашли тела 19 погибших… Пока удалось опознать одного человека», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб, где уточнили, что для опознания большинства из погибших, возможно, потребуется генетическая экспертиза.

На данный момент поисковые работы продолжаются, но они осложнены штормом.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки в минувший вторник, 6 июля. На борту самолета находились 28 человек, из шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок.

Как писал сайт kp.ru, возможной причиной крушения самолета назвали сильный боковой ветер. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, воздушное судно могло разбиться при заходе на второй круг при посадке, поскольку была плохая видимость.