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Происшествия6 июля 2021 13:15

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать боковой ветер

В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать боковой ветер

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать боковой ветер

Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

По его словам, пассажирское воздушное судно из-за сильного ветра, вероятнее всего, врезалось в береговую скалу. При этом часть обломков самолета попала в Охотское море.

- Предположения строить пока что рано, скоро будет комиссия, на которой будут разбираться. Там был очень сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока. На месте в настоящее время работают специалисты предприятия, скоро прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела. Основная часть обломков лежит в прибрежной полосе, часть носа самолета – в море, - сообщил Сергей Горб в интервью РИА Новости.

Губернатор Владимир Солодов в свою очередь отметил, что Ан-26, предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость. В настоящее время на место выдвигаются специалисты для обследования места крушения и окончательного заключения.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе Паланы на Камчатке за десять минут до планируемой посадки. Во время полета экипаж воздушного судна не сообщал о неполадках и не подавал сигнал бедствия.

Через несколько часов поисков обломки потерпевшего крушение самолета нашли в 3,8 километра от посёлка Палан. На борту воздушного судна находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. В Санавиации сообщили, что в результате крушения все пассажиры и экипаж Ан-26 погибли.

По одной из версии, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости: Росавиация сообщила о сложных погодных условиях в районе происшествия.

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