Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 июля, в Киеве произошла стрельба.

Как сообщает телеканал «Украина - 24», стрельба произошла в Голосеевском районе украинской столицы. По предварительной информации, ранения получили двое полицейских.

По данным телеканала, в Киеве введена спецоперация «Гром». Это сообщение также подтвердили в пресс-службе киевской полиции агентству «РБК – Украина».

Напомним, днем ранее, во вторник, 6 июля, произошло нападение с ножом в аэропорту немецкого города Дюссельдорфа. В результате инцидента был ранен один человек. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил, что нападение произошло перед терминалом вылета аэропорта. Мотив нападавшего на данный момент остается неясным. Преступника разыскивают силы федеральной и земельной полиции. Раненый человек отправлен в больницу.