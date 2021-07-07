ФСБ задержала членов террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пензе, Уфе и Челябинске разгромлены четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ходе спецопераций были задержаны 15 исламистов, в том числе четыре главаря и 11 активных участников террористических ячеек. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в Центре общественных связей российской Федеральной службы безопасности.

-Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом России в конце июня - начале июля текущего года нейтрализовали четыре законспирированные ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан России и государств Центрально-Азиатского региона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные 15 исламистов вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФСБ также предотвратила серию терактов в России, в ходе операции двое террористов были задержаны и шестеро ликвидированы.

* Решением Верховного суда России «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.