Песков: регистрация иностранных вакцин в России - вопрос Минздрава, а не Кремля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не комментирует подачу заявок на регистрацию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что это вопрос Министерства здравоохранения РФ.

«Нет, мы не можем обладать такой информацией, это все-таки вопрос для штаба оперативного и для Минздрава, но это не вопрос Кремля», - заявил пресс-секретарь президента России, комментируя вопрос о том, известно ли в Кремле о поданных на регистрацию в Минздрав документах от производителей иностранных вакцин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, во вторник, 6 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в России, отметив, что они проходят соответствующую экспертизу. По его словам, как будет принято соответствующие решение, эти препараты начнут продаваться.