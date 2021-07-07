Кремль: Россия не имеет отношения к новым кибератакам против США

Кремль: Россия не имеет отношение к новым кибератакам против США Фото: REUTERS

Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки в отношении Соединенных Штатов, однако к официальной Москве эти атаки отношения не имеют. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы не обладаем какой-то детальной информацией на этот счёт. В очередной раз мы можем только повторить, что, конечно же, что бы там ни было - а мы не знаем, что там было конкретно»,- заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о наличии в Кремле данных о новых кибератаках на США.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что данный инцидент «никоим образом не имеет отношения к официальной Москве».

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщило, что сервера Нацкомитета Республиканской партии США на прошлой неделе подверглись очередной хакерской атаке. Собеседники издания заявили, что за этим взломом якобы могут стоять хакеры, связанные с Россией.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава аппарата Национального комитета Республиканской партии США Ричард Уолтер опроверг появившуюся информацию о взломе серверов нацкомитета партии, уточнив, что республиканцы узнали о предполагаемой кибератаке уже постфактум. По его словам, злоумышленники не получили доступа ни к каким конфиденциальным данным.