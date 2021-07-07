Кремль: Подписания документов после встречи Путина и Пашиняна не планируется Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян в ходе сегодняшней встречи планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабах, размещение российских военных и двусторонние отношения, однако подписание каких-либо документов на встрече не планируется. Об этом в среду, 7 июля, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание пресс-секретаря российского лидера на публикации армянских СМИ, в которых говорится, что Путин и Пашинян якобы могут рассмотреть варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и подписать в ходе встречи соответствующий документ.

- Это не соответствует действительности. Карабах будет обсуждаться, и российские военные, и в целом отношения между странами. Но подписание каких-либо документов не планируется, - отметил Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, Путин встретится с Пашиняном в Москве 7 июля. Руководители двух государств намерены рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху, а также уделить внимание вопросам содействия населению районов, которые пострадали во время боевых действий.